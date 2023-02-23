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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Иванов ? Флорович

Отец ребёнка: Иванов Фрол Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Анастасия Флоровна

Отец ребёнка: Иванов Фрол Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Анна Флоровна

Отец ребёнка: Иванов Фрол Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Фрол Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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