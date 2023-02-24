(Иванова) Анна Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Анна Флоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Иванов Фрол Леонтьевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
24.12.1905

Дочь: Анисия Георгиевна

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович

Рождение ребёнка
05.02.1908

Сын: Дорогов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорогов Георгий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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