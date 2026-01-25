(Иванова) Анна Флоровна
женский, родилась Около 1885
умерла Неизвестно
МатьЕкатерина ЛеонтьевнаНеизвестно г.р.
ОтецИванов Фрол Фрол/ Флор Леонтьевич12.08.1858 г.р.
Супруги
Дорогов Георгий Кириллович06.01.1885 ст. г.р.
Дети
(Дорогова) Анисия Георгиевна24.12.1905 г.р.
Дорогов Николай Георгиевич05.02.1908 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
13.02.1905
Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
24.12.1905
Дочь: (Дорогова) Анисия Георгиевна
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович
Рождение ребёнка
05.02.1908
Сын: Дорогов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович
Рождение ребёнка
16.01.1910
Сын: Дорогов Аркадий Георгиевич
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович
Рождение ребёнка
04.12.1911 ст.
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович
Смерть
Неизвестно