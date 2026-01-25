(Иванова) Анна Флоровна Около 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

(Иванова) Анна Флоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1885

умерла Неизвестно

Мать
Екатерина ЛеонтьевнаНеизвестно г.р.
Отец
Иванов Фрол Фрол/ Флор Леонтьевич12.08.1858 г.р.
Супруги
Дорогов Георгий Кириллович06.01.1885 ст. г.р.
Дети
(Дорогова) Анисия Георгиевна24.12.1905 г.р.
Дорогов Николай Георгиевич05.02.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Иванов Фрол Фрол/ Флор Леонтьевич

Мать: Екатерина Леонтьевна

Бракосочетание
13.02.1905

Муж: Дорогов Георгий Кириллович

Щучинск, Бурабайский район, Акмолинская область

Рождение ребёнка
24.12.1905

Дочь: (Дорогова) Анисия Георгиевна

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович

Рождение ребёнка
05.02.1908

Сын: Дорогов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович

Рождение ребёнка
16.01.1910

Сын: Дорогов Аркадий Георгиевич

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович

Рождение ребёнка
04.12.1911 ст.

Сын: Дорогов Николай Егорович

Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович

Смерть
Неизвестно

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