(Иванова) Анна Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Иванов Фрол Леонтьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.12.1905
Дочь: Анисия Георгиевна
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович
Рождение ребёнка
05.02.1908
Сын: Дорогов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Дорогов Георгий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно