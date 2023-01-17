Лысов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.
Отец: Лысов Степан Игнатьевич
Мать: Мамаева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Дочь: Лысова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Лысова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Дочь: Лысова Елисавета Михайловна
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Дочь: Лысова Агафья Михайловна
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Мать ребёнка: - Наталья Никоновна
Смерть
Неизвестно