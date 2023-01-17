Лысов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Михаил Степанович

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1712 г.р.

Мать

Вычислено 1715 г.р.

Дети

Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1775 г.р.
Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: Лысов Степан Игнатьевич

Мать: Мамаева Мария Михайловна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Дочь: Лысова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Лысова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Лысов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Лысов Василий Михайлович

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Филимон Михайлович

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Лысов Никифор Михайлович

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Дочь: Лысова Елисавета Михайловна

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Лысова Агафья Михайловна

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Лысов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Лысов Максим Михайлович

Мать ребёнка: - Наталья Никоновна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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