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Мамаева Мария Михайловна

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Место рождения

Нагорье, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1715 ст.

Дата смерти

Около 1780 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1715 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагорье, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Лысова Федосья Степановна

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Лысова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Лысов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Лысова Акилина Степановна

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1752 ст.

Сын: Лысов Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Смерть
Около 1780 ст.
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