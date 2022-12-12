Мамаева Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1715 ст.
Дата смертиОколо 1780 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1715 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Дочь: Лысова Федосья Степановна
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Лысова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Лысова Акилина Степановна
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.05.1752 ст.
Отец ребёнка: Лысов Степан Игнатьевич
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Смерть
Около 1780 ст.