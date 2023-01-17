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Лысов Степан Игнатьевич

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Место рождения

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1712 ст.

Дата смерти

29.09.1772 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1684 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.

Отец: Лысов Игнат Иванович

Мать: не указана

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.

Дочь: Лысова Федосья Степановна

Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.

Дочь: Лысова Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Лысов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Лысова Акилина Степановна

Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1752 ст.

Сын: Лысов Леонтий Степанович

Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Смерть
29.09.1772 ст.
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