Лысов Степан Игнатьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1712 ст.
Дата смерти29.09.1772 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712 ст.
Отец: Лысов Игнат Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1738 ст.
Дочь: Лысова Федосья Степановна
Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1739 ст.
Дочь: Лысова Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.
Дочь: Лысова Акилина Степановна
Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна
Рождение ребёнка
23.05.1752 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Мария Михайловна
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Смерть
29.09.1772 ст.