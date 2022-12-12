- Наталья Никоновна
Место рожденияд. Фоминская (Великорецкий оброчный стан, Подрельская волость)
Дата рожденияВычислено 1744 ст.
Дата смертиОколо 1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1744 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Фоминская (Великорецкий оброчный стан, Подрельская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.
Дочь: Лысова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Дочь: Лысова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович
Смерть
Около 1784
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Дочь: Лысова Елисавета Михайловна
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Дочь: Лысова Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.
Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович