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- Наталья Никоновна

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Место рождения

д. Фоминская (Великорецкий оброчный стан, Подрельская волость)

Дата рождения

Вычислено 1744 ст.

Дата смерти

Около 1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1770 г.р.
Вычислено 1772 г.р.
Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1775 г.р.
Вычислено 1778 г.р.
Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1744 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Фоминская (Великорецкий оброчный стан, Подрельская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено 1770 ст.

Дочь: Лысова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Дочь: Лысова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1773 ст.

Сын: Лысов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1775 ст.

Сын: Лысов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778 ст.

Сын: Лысов Филимон Михайлович

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Лысов Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1784
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Дочь: Лысова Елисавета Михайловна

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Дочь: Лысова Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Лысов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1793 ст.

Сын: Лысов Максим Михайлович

Отец ребёнка: Лысов Михаил Степанович

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
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