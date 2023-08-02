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(Галла) София Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1873

Муж: Неизвестно Василий Моисеевич

Супруг(-а): Василий Моисеевич Неизвестно
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шишман Вера Васильевна

Отец ребёнка: Неизвестно Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Неизвестно Иван Васильевич

Отец ребёнка: Неизвестно Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
01.10.1881

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Неизвестно Василий Моисеевич

Смерть
Неизвестно