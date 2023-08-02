(Галла) София Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1873
Супруг(-а): Василий Моисеевич Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шишман Вера Васильевна
Отец ребёнка: Неизвестно Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Неизвестно Иван Васильевич
Отец ребёнка: Неизвестно Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
01.10.1881
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Неизвестно Василий Моисеевич
Смерть
Неизвестно