Неизвестно Василий Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Василий Моисеевич

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1873

Жена: София Георгиевна

Супруг(-а): Василий Моисеевич Неизвестно
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Шишман Вера Васильевна

Мать ребёнка: София Георгиевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Неизвестно Иван Васильевич

Мать ребёнка: София Георгиевна

Рождение ребёнка
01.10.1881

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: София Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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