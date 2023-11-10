Неизвестно Василий Моисеевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1873
Жена: София Георгиевна
Супруг(-а): Василий Моисеевич Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Шишман Вера Васильевна
Мать ребёнка: София Георгиевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Неизвестно Иван Васильевич
Мать ребёнка: София Георгиевна
Рождение ребёнка
01.10.1881
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: София Георгиевна
Смерть
Неизвестно