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Колбинцевъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Колбинцевъ Григорий

Мать: Колбинцева Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1848

Жена: Колбинцева Авдотья

Рождение ребёнка
03.12.1848

Сын: Колбинцевъ Николай

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1851

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1855

Дочь: Гликерья

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1857

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1859

Сын: Колбинцевъ Лавръ

Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1866

Жена: Колбинцева Евдокия

Рождение ребёнка
16.12.1866

Сын: Колбинцевъ Петръ

Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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