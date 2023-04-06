Колбинцевъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Колбинцевъ Григорий
Мать: Колбинцева Прасковья
Бракосочетание
05.02.1848
Жена: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
03.12.1848
Сын: Колбинцевъ Николай
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
11.09.1851
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
12.05.1855
Дочь: Гликерья
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
12.10.1857
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Рождение ребёнка
04.08.1859
Сын: Колбинцевъ Лавръ
Мать ребёнка: Колбинцева Авдотья
Бракосочетание
23.01.1866
Жена: Колбинцева Евдокия
Рождение ребёнка
16.12.1866
Сын: Колбинцевъ Петръ
Мать ребёнка: Колбинцева Евдокия