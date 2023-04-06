Колбинцева (Першина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти22.01.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Першинъ Арсений
Мать: Першина Анна
Бракосочетание
05.02.1848
Муж: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.12.1848
Сын: Колбинцевъ Николай
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.09.1851
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.05.1855
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.10.1857
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.08.1859
Сын: Колбинцевъ Лавръ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ
Смерть
22.01.1862