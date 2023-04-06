Колбинцева (Першина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолбинцева (Першина) Авдотья

Колбинцева (Першина) Авдотья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Дата смерти

22.01.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Першинъ Арсений

Мать: Першина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1848

Муж: Колбинцевъ Иванъ

Рождение ребёнка
03.12.1848

Сын: Колбинцевъ Николай

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1851

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1855

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1857

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1859

Сын: Колбинцевъ Лавръ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
22.01.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close