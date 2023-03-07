Першина (Серкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина (Серкова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1794

Дата смерти

17.07.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Серковъ Михей

Мать: Серкова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Сын: Першинъ Павелъ

Отец ребёнка: Першинъ Арсений

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Першинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Першинъ Арсений

Рождение ребёнка
29.09.1818

Дочь: Дырина Устинья

Отец ребёнка: Першинъ Арсений

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1820

Сын: Першинъ Николай

Отец ребёнка: Першинъ Арсений

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Першинъ Андрей

Отец ребёнка: Першинъ Арсений

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Колбинцева Авдотья

Отец ребёнка: Першинъ Арсений

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Першинъ Иванъ

Отец ребёнка: Першинъ Арсений

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Першинъ Арсений

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1834

Сын: Першинъ Романъ

Отец ребёнка: Першинъ Арсений

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Першинъ Арсений

Смерть
17.07.1859
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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