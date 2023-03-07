Першина (Серкова) Анна
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти17.07.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Серковъ Михей
Мать: Серкова Устинья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Першинъ Павелъ
Отец ребёнка: Першинъ Арсений
Рождение ребёнка
1816
Сын: Першинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Першинъ Арсений
Рождение ребёнка
29.09.1818
Дочь: Дырина Устинья
Отец ребёнка: Першинъ Арсений
Рождение ребёнка
03.12.1820
Сын: Першинъ Николай
Отец ребёнка: Першинъ Арсений
Рождение ребёнка
1824
Сын: Першинъ Андрей
Отец ребёнка: Першинъ Арсений
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Колбинцева Авдотья
Отец ребёнка: Першинъ Арсений
Рождение ребёнка
1830
Сын: Першинъ Иванъ
Отец ребёнка: Першинъ Арсений
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Першинъ Арсений
Рождение ребёнка
30.09.1834
Сын: Першинъ Романъ
Отец ребёнка: Першинъ Арсений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Першинъ Арсений
Смерть
17.07.1859