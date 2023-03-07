Колбинцева (Перехватова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти09.11.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Перехватовъ Карпъ
Мать: Перехватова Марфа
Бракосочетание
25.01.1820
Муж: Колбинцевъ Григорий
Рождение ребёнка
08.12.1821
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Колбинцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бахарева Анисія
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Колбинцевъ Прокофей
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий
Рождение ребёнка
05.05.1833
Сын: Колбинцевъ Дмитрий
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Колбинцева Ксения
Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий
Смерть
09.11.1851