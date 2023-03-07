Колбинцева (Перехватова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбинцева (Перехватова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

09.11.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Перехватовъ Карпъ

Мать: Перехватова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1820

Муж: Колбинцевъ Григорий

Рождение ребёнка
08.12.1821

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Колбинцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бахарева Анисія

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Колбинцевъ Прокофей

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1833

Сын: Колбинцевъ Дмитрий

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Колбинцева Ксения

Отец ребёнка: Колбинцевъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.11.1851
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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