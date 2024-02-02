Чикунов Семен Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1906
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1906
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чикунова Серафима Семеновна
Мать ребёнка: Чикунова Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Чикунова Марина Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Чикунов Геннадий Семенович
Мать ребёнка: Чикунова Марина Михайловна
Призыв на военную службу
1941
Смерть
1982