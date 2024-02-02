Чикунов Семен Никанорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикунов Семен Никанорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1906

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1906

Отец: Чикунов Никанор Герасимович

Мать: Чикунова Екатерина Харитоновна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чикунова Серафима Семеновна

Мать ребёнка: Чикунова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чикунов Семен Семенович

Мать ребёнка: Чикунова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Чикунов Геннадий Семенович

Мать ребёнка: Чикунова Марина Михайловна

Призыв на военную службу
1941
Смерть
1982
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