Чикунов Никанор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1855
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1855
Отец: Чикунов Герасим Семенович
Рождение ребёнка
26.04.1885
Сын: Чикунов Михаил Никанорович
Рождение ребёнка
24.06.1888
Дочь: Чикунов Иван Никанорович
Рождение ребёнка
12.11.1889
Сын: Чикунов Григорий Никанорович
Коркино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пузырева Пелагея Никаноровна
Рождение ребёнка
17.05.1902
Сын: Чикунов Константин Никанорович
Рождение ребёнка
07.09.1904
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Чикунова Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чикунов Алексей Никанорович
Рождение ребёнка
05.04.1906
Сын: Чикунов Семен Никанорович
Мать ребёнка: Чикунова Екатерина Харитоновна
Рождение ребёнка
11.09.1908
Дочь: Чикунова Федора Никаноровна
Рождение ребёнка
02.11.1915
Сын: Чикунов Георгий Никанорович
Смерть
1917