Чикунов Никанор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикунов Никанор Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1855

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1855

Отец: Чикунов Герасим Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1885

Сын: Чикунов Михаил Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1888

Дочь: Чикунов Иван Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1889

Сын: Чикунов Григорий Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Коркино, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пузырева Пелагея Никаноровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Чикунов Константин Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1904

Сын: Чикунов Яким Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Чикунова Анна Никаноровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чикунов Алексей Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1906

Сын: Чикунов Семен Никанорович

Мать ребёнка: Чикунова Екатерина Харитоновна

Рождение ребёнка
11.09.1908

Дочь: Чикунова Федора Никаноровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1915

Сын: Чикунов Георгий Никанорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1917
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