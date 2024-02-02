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Чикунова Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1906

Отец: Чикунов Михаил Яковлевич

Мать: Чикунова Феодосия Терентьевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Чикунова Серафима Семеновна

Отец ребёнка: Чикунов Семен Никанорович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Чикунов Семен Семенович

Отец ребёнка: Чикунов Семен Никанорович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Чикунов Геннадий Семенович

Отец ребёнка: Чикунов Семен Никанорович

Смерть
Неизвестно
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