Чикунова Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1906
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Чикунова Серафима Семеновна
Отец ребёнка: Чикунов Семен Никанорович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Чикунов Семен Никанорович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Чикунов Геннадий Семенович
Отец ребёнка: Чикунов Семен Никанорович
Смерть
Неизвестно