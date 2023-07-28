Козырева (Новикова) Федосья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козырева (Новикова) Федосья Ивановна

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

13.08.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1881 ст.

Отец: Новиков Иван Данилович

Мать: Новикова Мария Петровна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.11.1906 ст.

Муж: Козырев Степан Петрович

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1907 ст.

Дочь: Козырева Мария Степановна

Отец ребёнка: Козырев Степан Петрович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.

Дочь: Козырева Анна Степановна

Отец ребёнка: Козырев Степан Петрович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1910 ст.

Сын: Козырев Иван Степанович

Отец ребёнка: Козырев Степан Петрович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.

Сын: Козырев Михаил Степанович

Отец ребёнка: Козырев Степан Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1914 ст.

Сын: Козырев Арсений Степанович

Отец ребёнка: Козырев Степан Петрович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно