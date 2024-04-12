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Козырев Степан Петрович

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

18.06.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1875 ст.

Отец: Козырев Пётр Алексеевич

Мать: Козырева Маланья Моисеевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
08.11.1906 ст.

Жена: Козырева Федосья Ивановна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1907 ст.

Дочь: Козырева Мария Степановна

Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.

Дочь: Козырева Анна Степановна

Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1910 ст.

Сын: Козырев Иван Степанович

Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.

Сын: Козырев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1914 ст.

Сын: Козырев Арсений Степанович

Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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