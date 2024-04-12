Козырев Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения18.06.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1875 ст.
Бракосочетание
08.11.1906 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1907 ст.
Дочь: Козырева Мария Степановна
Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.
Дочь: Козырева Анна Степановна
Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1910 ст.
Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1912 ст.
Сын: Козырев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1914 ст.
Сын: Козырев Арсений Степанович
Мать ребёнка: Козырева Федосья Ивановна
Смерть
Неизвестно