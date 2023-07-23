Новикова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1881 ст.
Дочь: Козырева Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович
Рождение ребёнка
20.02.1884 ст.
Дочь: Новикова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович
Рождение ребёнка
15.10.1886 ст.
Дочь: Новикова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович
Рождение ребёнка
04.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович
Рождение ребёнка
18.09.1894 ст.
Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.
Дочь: Новикова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно