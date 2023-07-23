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Новикова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1881 ст.

Дочь: Козырева Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.02.1884 ст.

Дочь: Новикова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.10.1886 ст.

Дочь: Новикова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.01.1891 ст.

Сын: Новиков Василий Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1894 ст.

Сын: Новиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.

Дочь: Новикова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Новиков Иван Данилович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Иван Данилович

Смерть
Неизвестно