(Bergman) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1843
Дата смерти1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1843
Отец: Bergmann Peter
Мать: Bergmann Maria
Бракосочетание
19.12.1861
Муж: Фаст Яков
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Бальцер Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Фаст Яков
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Вибе Катарина
Отец ребёнка: Фаст Яков
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Валь Елена
Отец ребёнка: Фаст Яков
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Isaak Agatha
Отец ребёнка: Фаст Яков
Смерть
1884