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(Bergman) Anna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1843

Дата смерти

1884

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1843

Отец: Bergmann Peter

Мать: Bergmann Maria

Бракосочетание
19.12.1861

Муж: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1865

Сын: Фаст Яков

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Бальцер Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Вибе Катарина

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Валь Елена

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Isaak Agatha

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1877

Сын: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1880

Сын: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Рождение ребёнка
1883

Сын: ?

Отец ребёнка: Фаст Яков

Смерть
1884
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