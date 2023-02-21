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(Фаст) Анна
(Фаст) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1863
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Фаст Яков
1832 г.р.
Мать
(Bergman) Anna
1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Фаст Яков
Мать:
Anna
Смерть
1942
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