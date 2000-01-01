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Фаст Яков
Фаст Яков
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
1937
Пол
Мужской
Отец
Фаст Яков
1832 г.р.
Мать
(Bergman) Anna
1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Фаст Яков
Мать:
Anna
Смерть
1937
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