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Валь (Фаст) Елена
Валь (Фаст) Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Дата смерти
31.10.1938
Пол
Женский
Отец
Фаст Яков
1832 г.р.
Мать
(Bergman) Anna
1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Фаст Яков
Мать:
Anna
Смерть
31.10.1938
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