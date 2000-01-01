Меркушева Ефросинья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Ефросинья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Меркушев Харитон Фёдорович

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Рождение ребёнка
03.05.1829 ст.

Сын: Меркушев Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Меркушев Леонтий Фёдорович

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Меркушев Лукоян Фёдорович

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Рождение ребёнка
16.05.1836 ст.

Сын: Меркушев Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Рождение ребёнка
05.08.1839 ст.

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Смерть
После 1858
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