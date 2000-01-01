Меркушева Ефросинья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Меркушев Харитон Фёдорович
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич
Рождение ребёнка
03.05.1829 ст.
Сын: Меркушев Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Меркушев Леонтий Фёдорович
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Меркушев Лукоян Фёдорович
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич
Рождение ребёнка
16.05.1836 ст.
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич
Рождение ребёнка
05.08.1839 ст.
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Меркушев Фёдор Меркуриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858