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Меркушев Николай Фёдорович

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Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

03.05.1829 ст.

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1829 ст.

Отец: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Мать: Меркушева Ефросинья Никитина

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.04.1850

Сын: Меркушев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Меркушева Федолья Яковлева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.

Сын: Меркушев Гаврил Николаевич

Мать ребёнка: Меркушева Федолья Яковлева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1855

Сын: Меркушев Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Меркушева Федолья Яковлева

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркушева Федолья Яковлева

Смерть
После 1855
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