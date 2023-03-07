Меркушев Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения03.05.1829 ст.
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1829 ст.
Рождение ребёнка
06.04.1850
Сын: Меркушев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Меркушева Федолья Яковлева
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.
Сын: Меркушев Гаврил Николаевич
Мать ребёнка: Меркушева Федолья Яковлева
Рождение ребёнка
10.02.1855
Сын: Меркушев Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Меркушева Федолья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1855