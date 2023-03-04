Меркушева Федолья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1850
Сын: Меркушев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Меркушев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.
Сын: Меркушев Гаврил Николаевич
Отец ребёнка: Меркушев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
10.02.1855
Сын: Меркушев Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Меркушев Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850