Меркушева Федолья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Федолья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1850

Сын: Меркушев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Меркушев Николай Фёдорович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1852 ст.

Сын: Меркушев Гаврил Николаевич

Отец ребёнка: Меркушев Николай Фёдорович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1855

Сын: Меркушев Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Меркушев Николай Фёдорович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Николай Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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