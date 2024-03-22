Меркушев Пётр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения16.05.1836 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1836 ст.
Смерть
После 1858
Бракосочетание
23.09.1860 ст.
1860г. МК Кырчаны (свадьба/жених 24 года из заимоч. Щербаковской/невеста 22 года Нолинского прихода дер. Среднераменской/поручители по женеху крест. дер. Щербаковской Харитон Фёдоров и Иван Карпов Мер... Показать все