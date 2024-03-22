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Меркушев Пётр Фёдорович

Место рождения

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

16.05.1836 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1836 ст.

Отец: Меркушев Фёдор Меркуриевич

Мать: Меркушева Ефросинья Никитина

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Бракосочетание
23.09.1860 ст.

Жена: Меркушева Татьяна Викулова

1860г. МК Кырчаны (свадьба/жених 24 года из заимоч. Щербаковской/невеста 22 года Нолинского прихода дер. Среднераменской/поручители по женеху крест. дер. Щербаковской Харитон Фёдоров и Иван Карпов Мер... Показать все
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