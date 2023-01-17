Кульмизев Никанор Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмизев Никанор Прокофьевич

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кульмизев Прокофий

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кульмизев Николай Никанорович

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кульмизев Евграф Никанорович

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кульмизев Федор Никанорович

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрена Никаноровна

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кульмизев Василий Никанорович

Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульмизева Екатерина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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