Кульмизев Никанор Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Кульмизев Прокофий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кульмизев Николай Никанорович
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кульмизев Евграф Никанорович
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кульмизев Федор Никанорович
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена Никаноровна
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кульмизев Василий Никанорович
Мать ребёнка: Кульмизева Екатерина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно