Кульмизева Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмизева Екатерина Иосифовна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кульмизев Николай Никанорович

Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Кульмизев Евграф Никанорович

Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Кульмизев Федор Никанорович

Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Матрена Никаноровна

Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Кульмизев Василий Никанорович

Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульмизев Никанор Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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