Кульмизева Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кульмизев Николай Никанорович
Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Кульмизев Евграф Никанорович
Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кульмизев Федор Никанорович
Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Матрена Никаноровна
Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Кульмизев Василий Никанорович
Отец ребёнка: Кульмизев Никанор Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно