Кульмизев Прокофий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульмизев Прокофий

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Кульмизев Трофим Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Кульмизев Андрей Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кульмизев Никанор Прокофьевич

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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