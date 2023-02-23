Сорокина (вдова из Губашева) Феодосия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (вдова из Губашева) Феодосия Яковлевна

Сорокина (вдова из Губашева) Феодосия Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

04.12.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1865

Сын: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Губашево
Рождение ребёнка
06.02.1867

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Иван Ефимович

Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1867

Муж: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
14.06.1869

Дочь: Дойкина Аграфена Васильева

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1871

Сын: Сорокин Никонор Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Ефимия Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
15.02.1880

Сын: Никашкин Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Рождение ребёнка
05.08.1883

Сын: Никашкин Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ефимович

Смерть
04.12.1906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close