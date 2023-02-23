Сорокина (вдова из Губашева) Феодосия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти04.12.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1865
Сын: Никашкин/ Сидоров/ Сорокин Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Губашево
Рождение ребёнка
06.02.1867
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Иван Ефимович
Деревня Губашево , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1867
Рождение ребёнка
14.06.1869
Дочь: Дойкина Аграфена Васильева
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1871
Сын: Сорокин Никонор Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Никашкин- Сорокин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Ефимия Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Рождение ребёнка
15.02.1880
Сын: Никашкин Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Рождение ребёнка
05.08.1883
Сын: Никашкин Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ефимович
Смерть
04.12.1906