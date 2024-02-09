Комлев Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комлева Мария Степановна
Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1911
Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
18.12.1916
Сын: Комлев Николай Степанович
Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
06.04.1922
Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
05.05.1925
Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна
Смерть
Неизвестно