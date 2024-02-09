Комлев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлев Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комлева Мария Степановна

Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1911

Сын: Комлев Федор Степанович

Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
18.12.1916

Сын: Комлев Николай Степанович

Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна

Сонино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.04.1922

Сын: Комлев Леонид Степанович

Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна

Сонино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1925

Сын: Комлев Иван Степанович

Мать ребёнка: Комлева Анастасия Васильевна

Сонино, город Чкаловск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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