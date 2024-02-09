Комлев Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения18.12.1916
Дата смерти03.11.1976
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1916
Отец: Комлев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комлева (Фролова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комлев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Комлева (Фролова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комлев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Комлева (Фролова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комлев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Комлева (Фролова) Нина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1976