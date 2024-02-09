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Комлев Николай Степанович

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Место рождения

Сонино, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

18.12.1916

Дата смерти

03.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1916

Отец: Комлев Степан

Мать: Комлева Анастасия Васильевна

Сонино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комлев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Комлева (Фролова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комлев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Комлева (Фролова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комлев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Комлева (Фролова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комлев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Комлева (Фролова) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева (Фролова) Нина Ивановна

Смерть
03.11.1976

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