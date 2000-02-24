Комлев Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения05.05.1925
Дата смерти24.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925
Отец: Комлев Степан
Рождение ребёнка
04.10.1946
Мать ребёнка: Комлева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1948
Дочь: Кулыгина Елена Ивановна
Мать ребёнка: Комлева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1952
Сын: Комлев Александр Иванович
Мать ребёнка: Комлева Валентина Ивановна
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 74 Автор документа: Министр обороны СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.2000
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область