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Комлев Иван Степанович

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Место рождения

Сонино, город Чкаловск, Нижегородская область

Дата рождения

05.05.1925

Дата смерти

24.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1925

Отец: Комлев Степан

Мать: Комлева Анастасия Васильевна

Сонино, город Чкаловск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1946

Сын: Комлев Борис Иванович

Мать ребёнка: Комлева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1948

Дочь: Кулыгина Елена Ивановна

Мать ребёнка: Комлева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1952

Сын: Комлев Александр Иванович

Мать ребёнка: Комлева Валентина Ивановна

Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени Номер документа: 74 Автор документа: Министр обороны СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Валентина Ивановна

Смерть
24.02.2000
Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
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