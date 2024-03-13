Куликович Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликович Григорий
Мать: Куликович Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куликович) Владимировна
Мать ребёнка: Куликович Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куликович Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликович Нина
Смерть
Неизвестно