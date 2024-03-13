Куликович Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликович Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Куликович Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Владимир Григорьевич

Мать ребёнка: Куликович Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Куликович Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошель (Куликович) Софья Григорьевна

Мать ребёнка: Куликович Надежда

Рождение ребёнка
1923

Сын: Куликович Николай

Мать ребёнка: Куликович Надежда

Рождение ребёнка
?.05.1933

Дочь: Шпилевская (Куликович) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Куликович Надежда

Смерть
Неизвестно

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