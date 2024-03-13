Куликович Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликович Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Куликович Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликович Владимир Григорьевич
Мать ребёнка: Куликович Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликович Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Куликович Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошель (Куликович) Софья Григорьевна
Мать ребёнка: Куликович Надежда
Рождение ребёнка
1923
Сын: Куликович Николай
Мать ребёнка: Куликович Надежда
Рождение ребёнка
?.05.1933
Дочь: Шпилевская (Куликович) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Куликович Надежда
Смерть
Неизвестно