Куликович Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликович Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1900

Дата смерти

16.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Куликович Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Куликович Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликович Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Куликович Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошель (Куликович) Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Куликович Григорий

Рождение ребёнка
1923

Сын: Куликович Николай

Отец ребёнка: Куликович Григорий

Рождение ребёнка
?.05.1933

Дочь: Шпилевская (Куликович) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Куликович Григорий

Смерть
16.02.1991

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