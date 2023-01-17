Телелюева (Душанина) Евдокия Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюева (Душанина) Евдокия Кузминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Около 1955

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Форисеева Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Телелюев Степан Степанович

Рождение ребёнка
04.11.1901

Дочь: Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Телелюев Степан Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1955
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