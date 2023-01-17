Телелюева (Душанина) Евдокия Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиОколо 1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Форисеева Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Телелюев Степан Степанович
Рождение ребёнка
04.11.1901
Дочь: Матрёна Степановна
Отец ребёнка: Телелюев Степан Степанович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1955