Телелюев Степан Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телелюев Степан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телелюев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Форисеева Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Телелюева (душанина) Евдокия Кузминична

Рождение ребёнка
04.11.1901

Дочь: Матрёна Степановна

Мать ребёнка: Телелюева (душанина) Евдокия Кузминична

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно
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