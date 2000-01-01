Телелюев Степан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Телелюев Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Форисеева Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Телелюева (душанина) Евдокия Кузминична
Рождение ребёнка
04.11.1901
Дочь: Матрёна Степановна
Мать ребёнка: Телелюева (душанина) Евдокия Кузминична
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Смерть
Неизвестно