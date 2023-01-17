Карнаков Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1960
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960
Отец: Карнаков Алексей
Рождение ребёнка
30.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карнакова Екатерина Андрияновна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.09.1988
Сын: Карнаков Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Карнакова Екатерина Андрияновна
Бракосочетание
Неизвестно