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Карнаков Сергей Алексеевич

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Место рождения

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

01.09.1960

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1960

Отец: Карнаков Алексей

Мать: Карнакова Варвара Евдокимовна

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карнакова Екатерина Андрияновна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.09.1988

Сын: Карнаков Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Карнакова Екатерина Андрияновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карнакова Екатерина Андрияновна

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