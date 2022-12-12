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Карнакова Варвара Евдокимовна

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Место рождения

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карнаков Евдоким

Мать: Пермякова Анастасия Семеновна

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.09.1960

Сын: Карнаков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Карнаков Алексей

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнакова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнаков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнакова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Карнаков Алексей

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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