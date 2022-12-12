Карнакова Варвара Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карнаков Евдоким
Рождение ребёнка
01.09.1960
Сын: Карнаков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Карнаков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнакова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнаков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнакова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Карнаков Алексей
Смерть
Неизвестно