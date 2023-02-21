Карнаков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнаков Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1960

Сын: Карнаков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Карнакова Варвара Евдокимовна

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнакова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Карнакова Варвара Евдокимовна

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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