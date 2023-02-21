Карнаков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1960
Сын: Карнаков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Карнакова Варвара Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнакова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Карнакова Варвара Евдокимовна
Смерть
Неизвестно