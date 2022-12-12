Карнакова (Тугарина) Екатерина Андрияновна
Место рождения
Дата рождения05.12.1960
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1960
Отец: Тугарин Андреян
Рождение ребёнка
30.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карнаков Сергей Алексеевич
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.09.1988
Сын: Карнаков Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Карнаков Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно