Карнакова (Тугарина) Екатерина Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карнакова (Тугарина) Екатерина Андрияновна

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Место рождения

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

05.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1960

Отец: Тугарин Андреян

Мать: Тугарина Аграфена Кирилловна

Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карнаков Сергей Алексеевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.09.1988

Сын: Карнаков Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Карнаков Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнаков Сергей Алексеевич

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