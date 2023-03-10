Мышкина (Селезнева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Селезнев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Мышкин Евфимий
Отец ребёнка: Мышкин Леонтий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мышкин Леонтий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Акилина
Отец ребёнка: Мышкин Леонтий
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Коврижных Ульяния
Отец ребёнка: Мышкин Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мышкин Леонтий
Смерть
Неизвестно