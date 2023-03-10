Мышкина (Селезнева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышкина (Селезнева) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Селезнев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Мышкин Евфимий

Отец ребёнка: Мышкин Леонтий

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мышкин Леонтий

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Акилина

Отец ребёнка: Мышкин Леонтий

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Коврижных Ульяния

Отец ребёнка: Мышкин Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышкин Леонтий

Смерть
Неизвестно
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