Коврижных (Мышкина) Ульяния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Мышкин Леонтий
Мать: Мышкина Ирина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Улита
Отец ребёнка: Коврижных Корнил
Рождение ребёнка
1794
по ревизской сказке 1795 года май месяц, указано что ему полгода, т.е. родился примерно в декабре 1794
Рождение ребёнка
1797
Сын: Коврижных Сидор
Отец ребёнка: Коврижных Корнил
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коврижных Савва
Отец ребёнка: Коврижных Корнил
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Коврижных Корнил
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Коврижных Корнил