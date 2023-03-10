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Коврижных (Мышкина) Ульяния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Мышкин Леонтий

Мать: Мышкина Ирина

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Улита

Отец ребёнка: Коврижных Корнил

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Иван

Отец ребёнка: Коврижных Корнил

Урусовская, Котельнический уезд, Вятская губерния
по ревизской сказке 1795 года май месяц, указано что ему полгода, т.е. родился примерно в декабре 1794
Рождение ребёнка
1797

Сын: Коврижных Сидор

Отец ребёнка: Коврижных Корнил

Рождение ребёнка
1803

Сын: Коврижных Иван

Отец ребёнка: Коврижных Корнил

Рождение ребёнка
1803

Сын: Коврижных Иван

Отец ребёнка: Коврижных Корнил

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коврижных Савва

Отец ребёнка: Коврижных Корнил

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Коврижных Корнил

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Коврижных Корнил

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