Мышкин Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Мышкин Евстратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Мышкин Евфимий
Мать ребёнка: Мышкина Ирина
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Мышкина Ирина
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Акилина
Мать ребёнка: Мышкина Ирина
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Коврижных Ульяния
Мать ребёнка: Мышкина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мышкина Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Димитриевская церковь, село Ацвежское
священник | Димитриевская церковь, село Ацвежское
Смерть
Неизвестно