Мышкин Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышкин Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Мышкин Евстратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Мышкин Евфимий

Мать ребёнка: Мышкина Ирина

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Мышкина Ирина

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Акилина

Мать ребёнка: Мышкина Ирина

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Коврижных Ульяния

Мать ребёнка: Мышкина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мышкина Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Димитриевская церковь, село Ацвежское
священник | Димитриевская церковь, село Ацвежское
Смерть
Неизвестно
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