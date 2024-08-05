Третьяков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Третьяков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Третьякова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
12.06.1881
Дочь: (Третьякова) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
21.07.1882
Дочь: (Третьякова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно