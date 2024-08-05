Третьяков Николай Васильевич 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Третьяков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Мать: Третьякова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Третьяков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Третьякова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
12.06.1881

Дочь: (Третьякова) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
21.07.1882

Дочь: (Третьякова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Евдокия Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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