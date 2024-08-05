Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Третьяков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Третьяков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Третьякова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
12.06.1881

Дочь: (Третьякова) Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1882

Дочь: (Третьякова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Третьяков Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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