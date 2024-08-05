Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Третьяков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Третьяков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Третьякова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1881
Дочь: (Третьякова) Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1882
Дочь: (Третьякова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Третьяков Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно