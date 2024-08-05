Третьякова Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Третьякова) Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Третьякова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Третьяков Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Смирнов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Третьяков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Третьяков Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно