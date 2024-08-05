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Третьякова Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Третьякова) Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Третьякова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Третьяков Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Смирнов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Третьяков (Смирнов) Павел Васильевич

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Третьяков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Третьяков Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Третьяков (Никольский) Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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