Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна

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Место рождения

Московская область, станция Черусти

Дата рождения

20.02.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930

Отец: Позднышев Петр Иванович

Мать: Позднышева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихомирова (Брежнева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Брежнев Алексей Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
лаборант
Рождение ребёнка
10.10.1953

Сын: Брежнев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Брежнев Алексей Федорович

Смерть
Неизвестно

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