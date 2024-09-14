Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна
Место рожденияМосковская область, станция Черусти
Дата рождения20.02.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихомирова (Брежнева) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Брежнев Алексей Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
лаборант
Рождение ребёнка
10.10.1953
Сын: Брежнев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Брежнев Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно