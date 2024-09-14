Позднышева Мария Григорьевна
Место рожденияРязанская область, деревня Княгиновка
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
работали в леспромхозе
Рождение ребёнка
20.02.1930
Дочь: Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Позднышев Петр Иванович
Смерть
Неизвестно