Позднышева Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПозднышева Мария Григорьевна

Позднышева Мария Григорьевна

avatar

Место рождения

Рязанская область, деревня Княгиновка

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
работали в леспромхозе
Рождение ребёнка
20.02.1930

Дочь: Брежнева (Позднышева) Брежнева Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Позднышев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.